Ливни и грозы накроют южные и западные районы Карелии в ближайшие часы

В МЧС предупредили о ливнях, грозах и усилении ветра в ближайшие часы по южным и западным районам Карелии, в том числе – в Петрозаводске.

По информации МЧС в Карелии, в ближайшие 1-3 часа местами, преимущественно по южным и западным районам республики, ожидаются ливни, грозы, при грозах усиление ветра порывами до 17-22 м/c.



Под действие стихии могут попасть Петрозаводск, Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский муниципальные районы.