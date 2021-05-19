Реклама на сайте
Прислать новость
Почему вы не торопитесь сделать прививку от коронавируса? (ОПРОС) 6
19.05.2021 12:11
Суд присяжных посчитал, что бизнесмен, расстрелявший человека в Петрозаводске, не заслуживает снисхождения 1
19.05.2021 17:39
Депутат парламента Карелии: «Нас загнали в нищету!» 15
19.05.2021 12:16
Любарский дал поручение взять Петрозаводск под контроль 19
19.05.2021 06:40

Ливни и грозы накроют южные и западные районы Карелии в ближайшие часы

Новости. Погода
23:12, 19 Мая 2021
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

В МЧС предупредили о ливнях, грозах и усилении ветра в ближайшие часы по южным и западным районам Карелии, в том числе – в Петрозаводске.

По информации МЧС в Карелии, в ближайшие 1-3 часа местами, преимущественно по южным и западным районам республики, ожидаются ливни, грозы, при грозах усиление ветра порывами до 17-22 м/c.

Под действие стихии могут попасть Петрозаводск, Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский муниципальные районы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-05-19 23:26:19
МЧС-перестраховщики. Хорошо, что снег не прогнозируют.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.05.2021, 14:30
Жителей Карелии, отказавшихся от ковид-прививки, предлагают ограничить в правах
15.05.2021, 13:51
Руководство музея «Кижи» зарабатывает по 200-700 тыс. рублей в месяц
16.05.2021, 14:52
Жители Петрозаводска шокированы «прибежищем маргиналов» (ФОТО)
18.05.2021, 13:00
Глава Петрозаводска рассказал, почему его замы написали заявления об увольнении
16.05.2021, 10:48
В Петрозаводске юноша на электросамокате сбил ребенка: у девочки перелом черепа (ВИДЕО)
15.05.2021, 09:28
Умерла известная и удостоенная многих наград учительница в Петрозаводске

Чтиво

18.05.2021 14:03
Без политики
Родителям, которые ужасно боятся детских прививок
Детский мультфильм про бегемота, который ужас до чего боялся прививок, стал реальностью наших дней.
«20 лет назад сидели на скамейках, а теперь в WhatsApp»
18.05.2021 12:10
Город «всесоюзного старосты» в «ганзейском стиле» 6
17.05.2021 16:22
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»