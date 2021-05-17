Ливни и грозы обрушатся на Карелию

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий во второй половине дня 18 мая.

По информации Карельского Гидрометцентра, во второй половине дня 18 мая местами, преимущественно по западным и северным районам республики, ожидаются ливни, грозы, при грозах усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск и Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский районы.

МЧС рекомендует не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра; ограничить поездки на личном автотранспорте; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам; ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

Ранее сообщалось, циклон принесет в Петрозаводск жару с грозами.