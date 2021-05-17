Реклама на сайте
Прислать новость
Умер создатель системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб «112» в Карелии 2
17.05.2021 12:08
Город «всесоюзного старосты» в «ганзейском стиле» 4
17.05.2021 16:22
Ребенок погиб под завалами старого здания в Карелии 4
17.05.2021 11:15
В Петрозаводске врачи более полугода борются за жизнь малыша, избитого отцом до полусмерти 6
17.05.2021 12:49
Два брата отсидели в тюрьме 30 лет по ложному обвинению в изнасиловании и убийстве ребенка 2
17.05.2021 21:30

Циклон принесет в Петрозаводск жару с грозами

Новости. Погода
07:15, 18 Мая 2021
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Синоптики прогнозируют в течение двух ближайших дней в столице Карелии повышение температуры до +27 и грозы.

Как сообщается в группе «Погода Петрозаводска и Карелии», с 18 и по 20 мая Петрозаводск попадет в теплый сектор циклона. Потеплеет до +23, +27 градусов. При этом повышение температуры будет спровоцировано не сухим антициклоном, а влажным циклоном. По прогнозу синоптиков, будет жарко и влажно и, как следствие, душно. Есть вероятность грозы.

Но уже в пятницу, 21 мая, ожидается похолодание до +15, +17 градусов.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют в России самое жаркое лето за последние 30 лет.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.05.2021, 14:30
Жителей Карелии, отказавшихся от ковид-прививки, предлагают ограничить в правах
12.05.2021, 16:33
МЧС Карелии показало аварию на железной дороге, где с рельсов сошли 19 вагонов (ФОТО и ВИДЕО)
15.05.2021, 13:51
Руководство музея «Кижи» зарабатывает по 200-700 тыс. рублей в месяц
16.05.2021, 14:52
Жители Петрозаводска шокированы «прибежищем маргиналов» (ФОТО)
12.05.2021, 07:00
Определена тройка самых богатых депутатов горсовета Петрозаводска
12.05.2021, 11:58
Владимир Любарский назначен главой Петрозаводска

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»