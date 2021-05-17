Циклон принесет в Петрозаводск жару с грозами

Синоптики прогнозируют в течение двух ближайших дней в столице Карелии повышение температуры до +27 и грозы.

Как сообщается в группе «Погода Петрозаводска и Карелии», с 18 и по 20 мая Петрозаводск попадет в теплый сектор циклона. Потеплеет до +23, +27 градусов. При этом повышение температуры будет спровоцировано не сухим антициклоном, а влажным циклоном. По прогнозу синоптиков, будет жарко и влажно и, как следствие, душно. Есть вероятность грозы.

Но уже в пятницу, 21 мая, ожидается похолодание до +15, +17 градусов.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют в России самое жаркое лето за последние 30 лет.