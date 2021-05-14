Синоптики прогнозируют в России самое жаркое лето за последние 30 лет

В России на следующей неделе начнет устанавливаться жаркая летняя погода.

Об этом предупредили российские климатологи в разговоре с «Известиями».

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков отметил, что аномальное тепло уже зафиксировано в Санкт-Петербурге — этот город обошел по майской жаре Москву и даже Сочи.

Собеседники издания предсказали россиянам аномально жаркое лето.

«В этом сходятся данные российских и зарубежных специалистов. Среднемесячное отклонение может достичь трех градусов. Будет теплее, чем в предыдущее тридцатилетие», — заявила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.