Ливни и грозы ожидаются завтра в Карелии

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В пятницу, 3 августа, в Карелии будет облачная с прояснениями погода, температура днем до +29 градусов.
По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики пройдут кратковременные дожди, днем местами ливни. Ожидаются также грозы – ночью в отдельных районах, днем на большей части Карелии.
Ветер западных направлений, на севере – северо-восточный умеренный; во время грозы ветер усилится.
Температура воздуха ночью +15, +20, местами +8, +13 градусов по Цельсию. Днем +20, +25, на юге местами до +29.
В Петрозаводске кратковременный дождь, временами ливневый, гроза.
Температура ночью +18, +20, а днем +24, +26 градусов.
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