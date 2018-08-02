Ливни и грозы ожидаются завтра в Карелии

В пятницу, 3 августа, в Карелии будет облачная с прояснениями погода, температура днем до +29 градусов.

По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики пройдут кратковременные дожди, днем местами ливни. Ожидаются также грозы – ночью в отдельных районах, днем на большей части Карелии.

Ветер западных направлений, на севере – северо-восточный умеренный; во время грозы ветер усилится.

Температура воздуха ночью +15, +20, местами +8, +13 градусов по Цельсию. Днем +20, +25, на юге местами до +29.

В Петрозаводске кратковременный дождь, временами ливневый, гроза.

Температура ночью +18, +20, а днем +24, +26 градусов.