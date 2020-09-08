Ливни и сильный ветер обрушатся на Карелию

Неблагоприятные явления ожидаются 10 и 11 сентября, сообщили в МЧС Карелии.

Утром и днем 10 сентября преимущественно по западным и центральным районам республики ожидаются сильные дожди, во второй половине дня по южным, юго-западным районам –усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15-20 м/с.

Завтра вечером и ночью 11 сентября в прибрежных районах ветер может достигнуть порывов до 23 м/с.



Под действие неблагоприятного явления могут попастьБеломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы, а также Петрозаводск и Костомукша.