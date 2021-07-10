Любарский на каяке доплыл по Онего до Ивановских островов, но потом смертельно устал (ВИДЕО)

Заплыв на Онежском озере по маршруту «Петрозаводск - Ивановский остров - камень Монак - Ивановский остров – Петрозаводск» пришлось сократить из-за «смертельной усталости» главы города Владимира Любарского.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал своим подписчикам в соцсети, что вместе с другом, депутатом Заксобрания Карелии Тимуром Зорняковым на каяке доплыл по Онежскому озеру до Ивановских островов.

«Были планы повторить маршрут, который этой зимой прошёл на туристических лыжах. Петрозаводск - Ивановский остров - камень Монак - Ивановский остров – Петрозаводск, - сообщил Любарский. - Дошли до Ивановских островов с Тимуром Зорняковым. Перекусили и двинули на Монак. Отошли километра на три, и вдруг я почувствовал, что устал. Можно сказать, смертельно. И что на Монак мне сегодня не надо.

- Поворачиваем, - говорю, - пошли обратно. На Монак в следующий раз сходим».

Путешественникам пришлось повернуть и заночевать на Ивановских островах.