Любарский поделился историческими кадрами Петрозаводска из семейного архива (ФОТО)

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский опубликовал в сети старые фото столицы Карелии из архива своей семьи.

Владимир Любарский разместил на своей странице в соцсети фото старого Петрозаводска. Мэр карельской столицы пояснил, что их автором является его тётя Марина Сукманова.

«Помимо фотографий родных и близких, есть в нашем альбоме и фотографии старого Петрозаводска. Эти фото сделала моя тётя, Сукманова Марина Николаевна. Какие-то уголки города хорошо узнаваемы, а какие-то уже трудно идентифицировать. Посмотрите, может быть, вы узнаете Петрозаводск 1950-х годов?», — заявил Любарский.

Ранее Владимир Любарский поздравил жителей Петрозаводска с Новым годом.