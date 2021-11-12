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Любарский поделился историческими кадрами Петрозаводска из семейного архива (ФОТО)

Новости. Общество
08:53, 02 Января 2022
фото: Владимир Любарский / ВК

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Мэр Петрозаводска Владимир Любарский опубликовал в сети старые фото столицы Карелии из архива своей семьи.

Владимир Любарский разместил на своей странице в соцсети фото старого Петрозаводска. Мэр карельской столицы пояснил, что их автором является его тётя Марина Сукманова.

«Помимо фотографий родных и близких, есть в нашем альбоме и фотографии старого Петрозаводска. Эти фото сделала моя тётя, Сукманова Марина Николаевна. Какие-то уголки города хорошо узнаваемы, а какие-то уже трудно идентифицировать. Посмотрите, может быть, вы узнаете Петрозаводск 1950-х годов?», — заявил Любарский.

Ранее Владимир Любарский поздравил жителей Петрозаводска с Новым годом.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Наталья Кулик
2022-01-02 11:04:28
А я верю в любовь и процветание нашей страны. Не потому что нас так учили, а всём сердцем) ????
Hoвый
2022-01-02 10:45:26
Командир на паровозе тоже позировал
кир
2022-01-02 09:12:08
Не надо душу обнажать перед простолюдинами. Даже с помощью фотографий. Результат заранее обречен. :)
Изя
2022-01-02 09:32:05
кир, простолюдины это кто ???)))
кир
2022-01-02 09:57:22
Изя, а ты как думаешь? Вопросы задавать легче всего. Терпение, мой друг, терпение.
Изя
2022-01-02 10:18:10
кир, отдыхай лучше от столицы , фильмы смотри )())))) :)
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