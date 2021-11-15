890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Экстренная служба Петрозаводска предупредила о сильном снегопаде перед Новым годом 1
30.12.2021 16:12

«Здоровья троекратно!» - Владимир Любарский поздравил жителей Петрозаводска с Новым годом

Новости. Общество
09:40, 31 Декабря 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Новости партнеров

Глава Петрозаводска пожелал горожанам здоровья и счастья и рассказал, почему считает себя счастливым человеком.

В канун Нового года мы встретились с главой Петрозаводска Владимиром Любарским. Поговорили об основных городских проблемах и путях их решения, о политике, здоровье, семье городского градоначальника.

Пользкясь случаем, Владимир Любарский поздравил жителей Петрозаводска с наступающими новогодними праздниками. 

— Что бы хотели пожелать жителям Петрозаводска в новом году?

— Здоровья. Исходя из своего грустного опыта, желаю здоровья троекратно! И пусть все будут счастливы. Если человек счастлив, все остальное имеет приходящий характер.

— Вы сами счастливы?

— Да. В общем-то у меня никаких сомнений в этом нет. Иногда ощущение счастья ускользает из-за того, что занимаешься сиюминутными, прагматичными вещами. Но в целом это не мешает мне быть счастливым человеком.
Помните, как сказал классик? «Очень немного требуется, чтобы уничтожить человека: стоит лишь убедить его в том, что дело, которым он занимается, никому не нужно». Я существую в обратной парадигме. Делаю то, что нужно, и это дает мне ощущение счастья.

Полную версию интервью читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
горский еврей
2021-12-31 13:26:38
Уважаемый Владимир примите также и наши поздравления к Новому году.
Желаем вам здоровья и сил, терпения и упорства, гениальных идей и больших возможностей, чтобы сделать жизнь города ярче и краше, чтобы добиться всех своих целей и оставаться счастливым, беспартийным человеком каким вы и сами себя считаете. Дарите возможность быть также счастливым каждому из жителей вашего замечательного, живописного, любимого города!
Всем видны ваши старания в этом направлении и уверен, что если в следующий раз будут выборы народные всё-таки, то народ вас обязательно выберет.
Следите за своим здоровьем и будьте осторожнее со своим самокатом и прочим экстримом,всё таки первое лицо в городе всем нужно целым и невредимым. Вообщем делайте то, что нужно.
С большим уважением и с Новым годом!
кир
2021-12-31 11:15:06
Взаимно.
Кот местечковый
2021-12-31 10:59:11
И Вас с Новым годом!
yukmjhk
2021-12-31 11:12:03
Кот местечковый, МЯУ надо говорить .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.12.2021, 18:17
Задержан по подозрению в даче взятки руководитель регоператора по вывозу мусора в Карелии (СРОЧНО)
27.12.2021, 11:28
Суд Петрозаводска приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы (СРОЧНО)
24.12.2021, 14:23
Красота и беднота: индекс качества жизни в Петрозаводске
28.12.2021, 14:33
Цены на природный газ для населения Карелии вырастут в 2022 году
29.12.2021, 09:38
Целая семья умерла от коронавируса в Карелии
29.12.2021, 11:28
Необычную елку из трех тысяч бревен установили на ЦБК в Карелии (ФОТОФАКТ)

Аналитика

30.12.2021 17:49
Тема недели
Главные события: чем запомнился 2021 год
Важное в политике, общественной и культурной жизни Карелии — «Столица на Онего» предлагает вспомнить 2021 год.
Молочные и рыбные войны, транспортная реформа, новый Генплан: события года в экономике Карелии 1
30.12.2021 08:59
Каждой деревне по «Макдональдсу»? 8
29.12.2021 10:57
«Как хорошо, что я не сломал обе ноги!» 21
28.12.2021 15:07
Наш советский Новый год 4
28.12.2021 10:39
Вся аналитика

Чтиво

27.12.2021 13:10
Без политики
Родители- энергетики и дети-художники
В акционерном обществе «Прионежская сетевая компания» прошел ставший уже традиционным конкурс детского рисунка.
«Теперь мы все можем»
27.12.2021 09:00
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 17
21.12.2021 15:41
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»