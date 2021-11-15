«Здоровья троекратно!» - Владимир Любарский поздравил жителей Петрозаводска с Новым годом

Глава Петрозаводска пожелал горожанам здоровья и счастья и рассказал, почему считает себя счастливым человеком.

В канун Нового года мы встретились с главой Петрозаводска Владимиром Любарским. Поговорили об основных городских проблемах и путях их решения, о политике, здоровье, семье городского градоначальника.

Пользкясь случаем, Владимир Любарский поздравил жителей Петрозаводска с наступающими новогодними праздниками.

— Что бы хотели пожелать жителям Петрозаводска в новом году?



— Здоровья. Исходя из своего грустного опыта, желаю здоровья троекратно! И пусть все будут счастливы. Если человек счастлив, все остальное имеет приходящий характер.



— Вы сами счастливы?

— Да. В общем-то у меня никаких сомнений в этом нет. Иногда ощущение счастья ускользает из-за того, что занимаешься сиюминутными, прагматичными вещами. Но в целом это не мешает мне быть счастливым человеком.

Помните, как сказал классик? «Очень немного требуется, чтобы уничтожить человека: стоит лишь убедить его в том, что дело, которым он занимается, никому не нужно». Я существую в обратной парадигме. Делаю то, что нужно, и это дает мне ощущение счастья.

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