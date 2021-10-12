Любарский пообещал, что на месте стадиона и спортшколы на Варкауса многоквартирные дома не появятся

Глава Петрозаводска Владимир Любарский заявил, что на месте стадиона и здания ДЮСШ-6 на Варкауса появятся новые спортивные объекты, а не район жилой застройки.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский пояснил позицию городской администрации в связи с активным обсуждением в сети вопроса о перспективах застройки участка на пересечении улиц Варкауса и Московской многоквартирными домами вместо объекта спорта.

«Участок под бывшим магазином бытовой техники находится в собственности у предприятия. Есть все основания полагать, что там появится жилой дом, что не противоречит назначению земельного участка. Недавно вокруг здания появился строительный забор. В адрес администрации за разрешением на снос, строительство или проведение земляных работ собственник пока не обращался, - пояснил Любарский. - Стадион и здание спортивной школы, давно закрытое из-за его небезопасности, располагаются на городском участке земли. На сегодняшний день предназначение этой территории - размещение спортивных объектов. Сейчас ищем подрядчика для сноса до конца осени аварийного здания. После проведения этих работ будем изыскивать средства на проектирование и последующее строительство ФОКа или ФОКОТа. Об этом уже неоднократно рассказывал. Ну а пока максимум, что мы сможем позволить себе на этом участке – залить каток зимой, если зима будет морозной.

Что касается соседнего участка, который ранее был арендован под размещение конькобежной дорожки, бизнес от этой аренды отказался. Договор был расторгнут еще в сентябре. По уму два этих участка надо объединять. Будем обращаться в министерство имущественных и земельных отношений с просьбой о передаче территории городу. Тогда у нас появится приемлемая площадь для размещения полноценного концептуально единого спортивного объекта.

И еще: на публичные слушания по внесению изменений в Генеральный план поступило предложение о переводе обоих участков на зону многоэтажной многоквартирной застройки. На первом собрании оно поддержано не было (за - 1, против – 38, воздержались - 12), вчера горожане проголосовали за (за - 315, против – 96, воздержались - 32). Впереди еще два собрания. Есть информация, что заявитель планирует отозвать свой вопрос. Позиция мэрии - эта территория является зоной спорта и должна ей остаться!».