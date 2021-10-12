Реклама

Любарский пообещал, что на месте стадиона и спортшколы на Варкауса многоквартирные дома не появятся

Новости. Общество
10:31, 12 Октября 2021
фото: © Владимир Любарский / ВК

Новости партнеров

Глава Петрозаводска Владимир Любарский заявил, что на месте стадиона и здания ДЮСШ-6 на Варкауса появятся новые спортивные объекты, а не район жилой застройки.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский пояснил позицию городской администрации в связи с активным обсуждением в сети вопроса о перспективах застройки участка на пересечении улиц Варкауса и Московской многоквартирными домами вместо объекта спорта.

«Участок под бывшим магазином бытовой техники находится в собственности у предприятия. Есть все основания полагать, что там появится жилой дом, что не противоречит назначению земельного участка. Недавно вокруг здания появился строительный забор. В адрес администрации за разрешением на снос, строительство или проведение земляных работ собственник пока не обращался, - пояснил Любарский. - Стадион и здание спортивной школы, давно закрытое из-за его небезопасности, располагаются на городском участке земли. На сегодняшний день предназначение этой территории - размещение спортивных объектов. Сейчас ищем подрядчика для сноса до конца осени аварийного здания. После проведения этих работ будем изыскивать средства на проектирование и последующее строительство ФОКа или ФОКОТа. Об этом уже неоднократно рассказывал. Ну а пока максимум, что мы сможем позволить себе на этом участке – залить каток зимой, если зима будет морозной.

Что касается соседнего участка, который ранее был арендован под размещение конькобежной дорожки, бизнес от этой аренды отказался. Договор был расторгнут еще в сентябре. По уму два этих участка надо объединять. Будем обращаться в министерство имущественных и земельных отношений с просьбой о передаче территории городу. Тогда у нас появится приемлемая площадь для размещения полноценного концептуально единого спортивного объекта.

И еще: на публичные слушания по внесению изменений в Генеральный план поступило предложение о переводе обоих участков на зону многоэтажной многоквартирной застройки. На первом собрании оно поддержано не было (за - 1, против – 38, воздержались - 12), вчера горожане проголосовали за (за - 315, против – 96, воздержались - 32). Впереди еще два собрания. Есть информация, что заявитель планирует отозвать свой вопрос. Позиция мэрии - эта территория является зоной спорта и должна ей остаться!».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Клещ
2021-10-12 10:57:54
Будем посмотреть)
NEZITIC
2021-10-12 10:36:51
может сразу в отставку подать, ибо соврамши.
Влепят 25 этажей и ничего Володя ы не сделаешь, курица щипанная уже сделала, конторка NNNN скоро свое дело сделает

Где Слабунова? Почему нет акции протеста?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.10.2021, 16:12
Любарский возразил критикам сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске
07.10.2021, 07:25
Выжил лишь один: стали известны подробности трагедии с затонувшим катером в Белом море
06.10.2021, 22:03
Машины всмятку: серьезное ДТП с тремя фурами и микроавтобусом произошло на трассе в Карелии (ФОТО)
06.10.2021, 13:26
Синоптики рассказали, когда выпадет первый снег в Карелии
06.10.2021, 09:21
«Как домино»: участник массового ДТП в Петрозаводске рассказал, как это было
05.10.2021, 20:52
Автомобиль насмерть сбил пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аналитика

11.10.2021 12:49
Обществоведение
«Мы у каждого спросим национальность» 8
Всероссийская перепись населения покажет, сколько в Карелии осталось карелов.
Избавиться от варикоза без боли и следа
08.10.2021 17:05
Молокозаводы Карелии ведут свою игру? 16
08.10.2021 17:02
Мусорный тупик
08.10.2021 17:01
«Впереди нас ждет большая работа» 7
08.10.2021 14:43
Вся аналитика

Чтиво

04.10.2021 09:00
Без политики
Лечим астигматизм по-новому
Лазерная коррекция зрения позволяет пациентам с астигматизмом восстановить зрение и избавиться от необходимости носить очки или контактные линзы.
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
29.09.2021 12:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»