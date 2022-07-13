Любарский пообещал провести экспертизу воздуха и установить источник вони в Петрозаводске

В Петрозаводске будет создана рабочая группа и проведена независимая экспертиза атмосферного воздуха для выявления источника городского смрада.

На этой неделе будет заключен договор с аккредитованной организацией на независимую экспертизу атмосферного воздуха. Об этом сообщил мэр Петрозаводска Владимир Любарский, подводя итоги городской планерки. С помощью экспертизы городские власти намерены выяснить источник смрада, на которой жалуются жители карельской столицы.

Любарский заявил, что для проведения комплексных проверок власти обратились в Росприроднадзор и Роспотребнадзор.

Также в городе планируется создать рабочую группу для решения проблемы со зловонием.

«Не дожидаясь результатов проверки, попросил „ПКС“ опубличить программу тех мероприятий, которые направлены на решение проблемы. Предложил в самое ближайшее время создать под моим руководством рабочую группу с участием общественников, депутатов, представителей „Водоканала“», — сообщил Владимир Любарский.

Напомним, жители и гости Петрозаводска жалуются на невыносимый запах экскрементов в городе, однако власти карельской столицы и коммунальщики не могут обнаружить источник зловония. Чем воняет Петрозаводск, ранее пыталась выяснить «Столица на Онего».