Реклама
Министерство социальной защиты Карелии окажет содействие в информировании избирателей, получающих социальные услуги на дому
Сегодня 08:27
ЦИК Карелии получила избирательные бюллетени для досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания
31.08.2021 17:27
Участники видеонаблюдения на выборах получат как минимум 54 849 аккаунтов для доступа к порталу с видеотрансляциями
31.08.2021 17:19
Суровая, непредсказуемая погода не сломила жителей Беломорского района (ВИДЕО)
31.08.2021 13:09
Костомукша – это гармоничное сосуществование природы и человека (ВИДЕО)
28.08.2021 12:55
Жители Прионежского района помогают родному краю двигаться только вперед (ВИДЕО)
28.08.2021 10:59

Любарский поздравил школьников Петрозаводска с Первым сентября

Новости. Общество
10:52, 01 Сентября 2021
фото: Владимир Любарский / ВК

Новости партнеров

Мэр карельской столицы Владимир Любарский пришел на школьную линейку и опубликовал поздравление школьникам.

Владимир Любарский посетил торжественную линейку в гимназии № 30 и опубликовал поздравление в соцсети.

«Впереди у школьников, их родителей и педагогов насыщенный учебный год. Пусть это время будет ярким и интересным! В добрый путь!», — заявил он.

По словам Любарского, сегодня более 49 тысяч обучающихся и воспитанников Петрозаводска пришли в детские сады, школы и учреждения дополнительного образования. Обучение начали 3805 первоклассников.

Ранее сообщалось, что клубы веселых и находчивых создадут в школах Петрозаводска.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-09-01 11:17:10
еще 20 лет стабильности.
Off
2021-09-01 11:09:55
..и что ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.08.2021, 10:20
Шок: врачи Детской республиканской больницы в Петрозаводске везли ребенка без сознания на процедуры под проливным дождем
26.08.2021, 07:50
Историческое здание школы в Петрозаводске передано ФСБ
27.08.2021, 10:16
Два человека погибли при столкновении грузовиков под Петрозаводском
27.08.2021, 09:55
Супруга одного из отравившихся белорусов: Антон поехал в Карелию заработать денег, а не умирать
30.08.2021, 10:43
Власти Карелии передали в аренду без торгов почти 9 гектаров земли в районе Ялгубы
27.08.2021, 21:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СМЕРТЕЛЬНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ БЕЛОРУСОВ В КАРЕЛИИ, ПЕТРОЗАВОДСК ПОД ВОДОЙ И ШКОЛА ДЛЯ ФСБ

Аналитика

31.08.2021 12:10
Обществоведение
Право на отдых
В СССР работа не была изнурительной, беспрерывной гонкой: кто хорошо работал, тот и отдыхал славно.
Будь разборчив. Пересмотр приоритетов сохранит Карелии репутацию чистого края
31.08.2021 09:45
Бюджетный эффект – чисто символический 3
30.08.2021 14:08
Карелия: у воды и не напиться 2
30.08.2021 11:16
Базовый оптимизм. Власти Карелии прогнозируют рост экономики и уровня жизни населения 4
27.08.2021 11:38
Вся аналитика

Чтиво

31.08.2021 15:40
Частная жизнь
Музыкальный «выстрел» из 90-х
Команда скейтбордистов модного американского бренда сняла в Петрозаводске клип под шуточную песню из эфира Карельского телевидения 30-летней давности.
Самый новый лазер в России начал работу в Карелии
31.08.2021 11:16
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
30.08.2021 09:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»