Любарский поздравил школьников Петрозаводска с Первым сентября

Мэр карельской столицы Владимир Любарский пришел на школьную линейку и опубликовал поздравление школьникам.
Владимир Любарский посетил торжественную линейку в гимназии № 30 и опубликовал поздравление в соцсети.
«Впереди у школьников, их родителей и педагогов насыщенный учебный год. Пусть это время будет ярким и интересным! В добрый путь!», — заявил он.
По словам Любарского, сегодня более 49 тысяч обучающихся и воспитанников Петрозаводска пришли в детские сады, школы и учреждения дополнительного образования. Обучение начали 3805 первоклассников.
Ранее сообщалось, что клубы веселых и находчивых создадут в школах Петрозаводска.
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