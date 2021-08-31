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Клубы веселых и находчивых создадут в школах Петрозаводска

Новости. Общество
10:37, 01 Сентября 2021
фото: © Михаил Джапаридзе / ТАСС

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Школьники карельской столицы смогут стать игроками КВН, сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

В Петрозаводске стартует проект «КВН В ШКОЛЕ». Его запускает Карельский Филиал Всероссийской Юниор-Лиги КВН при поддержке Фонда Президентских грантов. Проект планируют начать уже этой осенью.

Ключевыми направлениями проекта станут создание школьных команд КВН и последующая помощь в подготовке к играм сезона 2021–2022 годов.

«Организаторы планируют провести в образовательных учреждениях Петрозаводска свыше двух десятков презентаций о деятельности Карельской Юниор-лиги. По их итогам сформируют состав команд-участниц игр сезона, который включит в себя стартовый фестиваль, полуфинал и большой финал. Помимо концертных выступлений, участников проекта ждут мастер-классы, командообразующие тренинги и разносторонние творческие занятия», — сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Для школьников открывается возможность участия в «Школе КВН» с известными участниками «Высшей Лиги» МС КВН ТТО АМИК, посещения Международного Детского Центра «Артек» (Крым), участие в ежегодном Международном фестивале детских команд КВН (Анапа) и телевизионном проекте «Шоу талантов «Детский КВН» на телеканале СТС, обещают организаторы.

Ранее сообщалось, что студент из Петрозаводска засветился в высшей лиге КВН в Ялте.

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