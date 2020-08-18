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Студент из Петрозаводска засветился в высшей лиге КВН в Ялте

Новости. Общество
08:20, 19 Августа 2020
фото: vk.com/collegecult
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Команда, за которую играет студент Карельского колледжа культуры и искусств Федор Зорин, стала победителем 1/4 финала Высшей лиги КВН 2020 года в Ялте.

Студент четвертого курса театрального отделения колледжа из Петрозаводска выступает за команду из Мурманской области. Съёмки второй игры нового сезона проходили в Ялте, где команда "Сборная Снежногорска" победила, заняв первое место в 1/4 финала, сообщили в паблике Карельский колледж культуры и искусств.

"Не пропустите эфир игры на Первом канале! Желаем Федору Зорину дальнейших успехов и таких же красивых побед!" - пишут в паблике.

Ранее заключенные из Карелии заняли второе место во всероссийском конкурсе КВН.

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