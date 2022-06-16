Любарский поздравил жителей Петрозаводска с Днем города (ВИДЕО)

Мэр карельской столицы опубликовал поздравление в адрес горожан с Днем города.

Поздравление опубликовано в соцсети на странице Владимира Любарского.

«Торговля, армия, флот, наука, промышленность — нет такой сферы в жизни нашей страны, которая не была бы преобразована кипучей энергией Петра. Частью его неисчерпаемого наследия является и Петрозаводск — город на берегу Онего, названный в его честь. И сегодня, 25 июня, мы отмечаем День нашего любимого города, одновременно чествуя 350-летие Первого российского императора!», — заявил Любарский.

Он предложил «вместе беречь и приумножать богатое наследие Петрозаводска».

«В честь юбилея Петра мы присвоили его имя части городской набережной, и теперь в столице Карелии есть Петровская набережная. Помимо этого, благодаря усилиям главы республики Артура Парфенчикова удалось договориться с „Газпромом“ о воссоздании в Государевом саду Путевого дворца Петра Первого, боевой фортеции и церкви апостолов Петра и Павла — зданий, с которых начинался наш город. В Петрозаводске появится сразу несколько достопримечательностей, раскрывающих его богатейшую историю», — сказал мэр Петрозаводска.