Любарский рассказал, как жители панельного дома в Петрозаводске превратили его в жилье «премиум-класса»

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский посетил дом, жильцы которого организовали территориальное общественное самоуправление.

Владимир Любарский посетили двор дома № 4 по улице Антонова в Петрозаводске, где жители образовали в 2020 году территориальное общественное самоуправление. ТОС было организовано для решения вопросов благоустройства и развития.

«Этот механизм позволил им не только вкладываться в свой дом и двор, но и привлекать средства республиканской программы. В прошлом году победа в конкурсе принесла полмиллиона рублей, в этом году — еще миллион. На эти деньги удалось установить комплекс для воркаута, камеры видеонаблюдения с высоким разрешением, электрические замки и цифровые домофоны, выполнить озеленение. В ближайших планах креативный ремонт подъездов, установка навигации», — сообщил Любарский.

По оценке мэра, хозяева квартир существенно преобразили свой дом.

«Очень приятно видеть творчески организованную инициативу. Здесь проработана каждая деталь, все сделано красиво и по уму. Тот случай, когда типовой панельный дом преобразился и стал выглядеть не хуже жилья премиум-класса. Хотелось бы, чтобы эта практика распространялась, ведь ТОС А4 своим примером доказывает, что организованность и приложенные усилия приносят результат» — заявил глава города.

Ранее Любарский рассказал о подготовке Петрозаводска к Дню города.