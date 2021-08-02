Любарский рассказал о строительстве нового павильона над популярным родником в Петрозаводске

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский сообщил о ходе работ по возведению нового павильона на Сулажгорском роднике.

На Сулажгорском роднике представители Соломенского лесозавода реконструируют павильон. Владимир Любарский соообщил в соцсети, что фактически на месте ведется строительство нового объекта.

«Этот родник обрел официальный статус постановлением Совета Министров в 1984 году. В „урочное“ время здесь собираются приличные очереди петрозаводчан. Потому что, несмотря на все новые технологии, очистные сооружения и домашние фильтры, многие доверяют природе. И действительно — вода из родника самая вкусная», — заявил Любарский.

Ранее сообщалось, что Соломенский лесозавод выразил намерение разобрать старую конструкцию и построить новый павильон на роднике.

«Последний раз навес ремонтировали в 2014 году, и он уже пришел в негодность. И вот, благодаря „Соломенскому лесозаводу“, в скором времени будет обновлен этот павильон, проведено благоустройство, и горожане снова смогут им пользоваться», — заявил мэр города.

Ранее Владимир Любарский заявлял, что прежнее состояние павильона на Сулажгорском роднике было плохим. Он пояснял, что «с этим надо что-то делать».