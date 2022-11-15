Любарский с ностальгией рассказал о становлении наркополиции в Петрозаводске

«Я редко теперь вспоминаю эти шальные годы, но совершенно точно – ни о чем не жалею», - написал глава Петрозаводска в соцсети.

Глава столицы Карелии Владимир Любарский поздравил всех причастных с праздником Дня подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России. Его отмечают в стране 6 декабря.



Любарский также на своей странице в социальной сети рассказал о том, как развивалась борьба с наркотрафиком в середине 90-тых годов.



«В 1995 году решением начальника УВД Петрозаводска Игоря Борисовича Юнаша в городской милиции появилось новое подразделение – ОБНОН. Игорь Борисович, как опытный и мудрый руководитель, увидел назревающий криминальный тренд. Решение было принято своевременно. Наркотики, их незаконный оборот лавиной обрушились на наше общество, на республику и, конечно, на Петрозаводск», - сообщил Любарский.



По его словам, сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на ходу осваивали азы и специфику оперативной работы.



«Трудное время для страны, трудное время для милиции. Но мы не видели и не знали никаких преград, кроме требований уголовного закона и приказа начальника. Я редко теперь вспоминаю эти шальные годы, но совершенно точно – ни о чем не жалею. Это были годы товарищества, опыта, общения, оперативных успехов и неудач, годы молодости, наконец», - рассказал Владимир Любарский.



Он поздравил с праздником всех причастных, в первую очередь, коллектив городского ОБНОНа образца 1995 года.