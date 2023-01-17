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Любарский сравнил борьбу с гололедом в Петрозаводске в 1952 и 2023 годах

Новости. Общество
13:20, 28 Января 2023
фото: © читатель «Столица на Онего»

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Глава Петрозаводска привел документ 1952 года о последствиях сильного гололеда.

Глава карельской столицы Владимир Любарский рассказал на своей странице в соцсети о найденном в архиве документе от 1952 года. В нем говорится о последствиях сильного январского гололеда. 

«Друзья, на днях глава Карелии в диалоге с горожанами под постом об уборке города привел выписку из решения Горисполкома № 46/7 от 10 января 1952 года. Поискали в архивах и нашли его полный текст», - написал Любарский. 

В документе говорится о том, что 10 января автобусы вышли на линию с сильным опозданием, вследствие сильной гололедицы. Участки Онежской набережной от гаража автобусного парка до улицы Ленина и самой Ленина, от Онежской набережной до улицы Кирова не были посыпаны песком. 

«Петрозаводчане, заставшие те времена, как правило признают, что бывало всякое. А вот люди, которые по возрасту не имеют никакого отношения к тем временам, иногда вдруг почему-то «мифологизируют» советскую действительность, - написал Любарский. - Типа все тогда было идеально. Почитав документ, можно обоснованно утверждать, что на самом деле – не идеально) Публикация эта - не развенчание мифов, не попытка спрятать свои собственные сегодняшние недоработки - просто это интересный штрих, черта своего времени», - заявил градоначальник. 

В тот год виновным указали на ошибки, а в 2023-тьем свое мнение под сообщением главы города выразили петрозаводчане. 

«Сравнивать 1952 год и 2023 некорректно, на мой взгляд, - заявила горожанка Ольга Евсикова. - Но с другой стороны, что изменилось? Да, техника, но в 1952 году дорожки посыпали вручную, в 2023 продолжают посыпать вручную. Человеческий фактор? Или неспособность вышестоящих органов, ТСЖ, коммунальщиков организовать работу подчиненных?»

«Сомнительная радость по поводу того, что за 70 лет ничего не поменялось. И некорректный пример, - отметила Юлия Доброва. - Может, в то время это была разовая история и не более того. А у нас - ежегодная. И за несколько недель текущей гололедицы город с ней так и не справился».

«В 1952 году город-то был совсем крошечным, и то не справлялись», - подчеркнула Вера Улыбина.

Напомним, на планерке 23 января Владимир Любарский потребовал от подрядчика срочно усилить борьбу с гололедом на тротуарах.

 

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