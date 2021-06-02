Любарский стал дедушкой и рассказал, как назвали внучку

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский сообщил подписчикам, что стал дедушкой.

«Я сегодня стал дедом, наконец, - у старшего сына родилась дочь, моя внучка, назвали Мирославой. Красивое имя», - написал Любарский на своей странице во Вконтакте накануне поздно вечером.

Кроме этого, мэр Петрозаводска еще немного рассказал о своей семье.

«Предыстория - прабабушка моя мечтала стать художницей, хорошо рисовала, подавала надежды. Но маму ее парализовало, а семья была большая и все осталось на ней, на старшей дочери - мама, сёстры-братья и домашнее хозяйство. Мечта не сбылась, но тяга к живописи осталась у неё на всю жизнь. А моя дочь, вернувшись из Москвы в Петрозаводск в 2017, вдруг стала рисовать, в прошлом году окончила школу и вот, после подготов поступила в ВУЗ на дизайнера».

Также Любарский разместил на личной странице один из первых рисунков дочери и ее работы на компьютере.