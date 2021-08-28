Любарский заявил, что большинство в новом составе Петросовета будет у «Единой России»

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский считает, что тем, кто планирует эффективно работать с городским советом, нужно ориентироваться именно на такие реалии.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский разместил пост на своей странице во ВКонтакте, в котором пояснил подписчикам, почему не будет аполитичен.

"Друзья, мой пост про выступление Владимира Владимировича Путина на съезде «Единой России» собрал более 21 тысячи просмотров и более 500 комментариев. Не всегда комплиментарных. Повторяется мысль о том, что мэр должен быть аполитичен, дистанцироваться от партийной принадлежности, заниматься хозяйством и тому подобное.

Люди, понимающие в политтехнологиях, спрашивают: «а зачем вы «раскрылись», подставили себя под удар, ведь так удобно было и дальше подчёркивать свою беспартийность». Может быть, и удобно. Но не честно. А это важная составляющая, ключевая. Не надо за кем-то прятаться и чем-то прикрываться. Это трусость. Если ты лидер списка «Единой России» на выборах в Петросовет - то и веди себя как лидер.

Правда жизни такова: большинство в Петрозаводском городском совете будет у «Единой России». И даже если быть чистым прагматиком, на эти реалии нужно ориентироваться тому, кто планирует эффективно работать с городским советом. Особенно, если он глава города.

Но не в одном прагматизме дело. Три месяца назад фракция «Единой России» в Петросовете единогласно поддержала мое избрание мэром. Теперь моя очередь поддержать тех, кто намерен, будучи депутатом, менять жизнь в столице Карелии к лучшему. Так думаю".