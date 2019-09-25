Любимцу всех интеллектуалов Петрозаводска исполнилось 80 лет

80 лет исполнилось любимцу всех интеллектуалов Петрозаводска, преподавателю иностранных языков, легенде переводческого мира, лучшему синхронисту с немецкого Эрнесту Иосифовичу Цыпкину.

Эрнест Цыпкин говорит зычно, плотно, очень кинематографично. Будто герой фильма о хоббитах, джедаях и других мифических существах. И если выбирать две вселенных: "Властелин колец" или "Звездные войны", то с перевесом побеждает не только сага о джедаях, но и сам Цыпкин мне видится учителем Йодой с его мудрыми перевернутыми высказываниями. Только наш Цыпкин еще к мудрости получает пятьсот баллов сарказма и остроумия.

Если говорить о мудром человеке нашего времени как о вырождающемся виде, то Цыпкин наделен именно мудрым взглядом на жизнь, но мудрость его приправлена такими присказками и народным юмором, что на первый взгляд в этом невысоким балагуре и не увидишь мастера Йоду. Цыпкину 80.

"Да я такой в маму. Папа у нас был большой, толстый, с виду суровый, а мама маленькая, говорливая, человечная. Ее присказки вошли в меня с домашней атмосферой. "Еду царствовать, готовьте бомбы", "Зарекалась девка за реку ходить", "Как бы ни болел, лишь бы умер"…

Интересные и смешные истории из жизни Эрнеста Цыпкина читайте в статье Натальи Ермолиной на страницах "Столицы на Онего".