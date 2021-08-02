Любитель халявы из Петрозаводска попал под суд

Полицейские задержали петрозаводчанина, бесплатно выносившего алкоголь из магазинов города, сообщили в МВД Карелии.

Два уголовных дела по статье «кража» были возбуждены в отношении 35-летнего ранее судимого жителя карельской столицы. Он дважды бесплатно вынес алкоголь из разных сетевых магазинов города.

Полицейские установили, что подозреваемый, заходя в магазины, брал с витрины спиртные напитки, прятал их в рюкзак и выходил на улицу, не оплачивая товар. Причинённый материальный ущерб составил шесть с половиной тысяч рублей.

Житель Петрозаводска признался в содеянном и рассказал, что выпил похищеное. В настоящее время фигурант уголовного дела заключён под стражу за ранее совершённое преступление.