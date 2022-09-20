Любитель легких инвестиций в Карелии потерял 1,2 млн рублей

Мужчина поверил рекламе инвестиционной платформы, обещавшей быстрые доходы.

В полицию Сегежского района с заявлением о мошенничестве обратился 51-летний горожанин. По его словам, в интернете он увидел рекламу инвестиционной платформы. Она обещала быстрый заработок без особых усилий, возможность начать деятельность без специальной подготовки, полное сопровождение сделок и безопасный вывод средств.

Сегежанин оставил свой номер телефона и вскоре ему перезвонил неизвестный. Он представился менеджером биржи и сначала зарегистрировал нового «инвестора» на сайте компании, а затем продолжил финансовое сопровождение деятельности.

От мужчины требовалось только переводить средства на открытый счет и следить за ростом прибыли. Доходность отображалась в личном кабинете. Однако, когда заявитель попытался вывести определенную сумму на свой счет, то столкнулся с проблемами. Представители проекта запросили комиссию — почти 1/8 часть от якобы заработанной суммы.

Только в этот момент мужчина понял, что имеет дело с мошенниками. К этому моменту он успел перевести псевдоброкеру 1,2 млн рублей, большая часть из которых он оформил в кредит.

Проводится проверка, пишет пресс-служба МВД Карелии.

Полиция Карелии призывает проявлять бдительность при совершении интернет-сделок! Не стоит верить всем обещаниям, которые щедро раздают неизвестные, пытаясь вынудить вас перевести денежные средства! Помните, что биржевая торговля требует специальных знаний и подготовки.