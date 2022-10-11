Любитель пьяной езды на севере Карелии попал в ДТП, а потом к следователям

Жителю Калевальского района теперь грозит до двух лет в колонии, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Калевальского района завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя поселка Калевала.

По версии следствия, мужчина отдыхал в деревне и выпил несколько банок пива, а также пару рюмок водки. Затем на своей машине он отправился в сторону дома. На автодороге Кемь–Лонка он не справился с управлением и врезался во встречный автомобиль.



В происшествии никто не пострадал, на место прибыли сотрудники Госавтоиспекции. Они убедились, что автомобилист нетрезв.



Далее выяснилось, что ранее его уже наказывали за нетрезвое вождение. Во время предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину, помогал в расследовании преступления.



Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру района. Мужчине грозит до двух лет колонии.