Любитель пьяной езды пойдет под суд в Карелии

Ранее оштрафованный мужчина вновь сел за руль в состоянии опьянения, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района утвердила обвинительное постановление по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в повторном управлении машиной в пьяном виде.



По версии следствия, в декабре прошлого года безработный мужчина выпил и сел за руль автомобиля своего знакомого в селе Рыбрека. На одной из улиц его остановили сотрудники ГИБДД.



В выдыхаемом им воздухе содержался алкоголь в четыре раза выше нормы. Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования.

В полиции Прионежья возбудили уголовное дело. Обвиняемый признал вину, помогал следствию, сообщили в прокуратуре Карелии. Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до двух лет колонии.