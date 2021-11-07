Любитель устроить свинство в чужом дворе попал в объектив камеры в Петрозаводске (ВИДЕО)

Камера наблюдения зафиксировала мужчину с детской коляской, который не желает выносить мусор в специальные баки, а несет его соседям.

На улице Советская мужчина заходит во двор с детской коляской. Затем он отлучается за пакетом с мусором и подбрасывает его к стене ближайшего дома. Сообщается, что мужчина поступает так неоднократно.

«Советская 19А. Который раз подряд мужчина не доносит мусор до помойки», — говорится в описании поста в сообществе «ОКТЯБРЬСКИЙ ПЕТРОЗАВОДСК».

Иницдент запечатлела камера наблюдения компании «Ситилинк».