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Любитель жестоко избивать женщин в Карелии отделался исправительными работами

Новости. Криминал
10:50, 30 Мая 2023
фото: © kherson-news.ru

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Пьяный беломорчанин оттаскал двух женщин за волосы, одну из них бил головой о стену.

Беломорский районный суд республики рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого жителя райцентра.

Его обвинили в избиении двух женщин. В суде удалось доказать, что в одной из квартир нетрезвый беломорчанин ударил по лицу свою знакомую, с который у него были плохие отношения.

После он за волосы вытащил потерпевшую в коридор, где начал бить ее головой о стену. В этой же квартире он схватил другую женщину за волосы и одежду, оттащил на лестничную площадку первого этажа, ударил головой об пол, а после несколько раз ударил по лицу. 

Свою вину в избиении первой потерпевшей подсудимый признал полностью. По второму инциденту - частично. 

Суд отправил его на исправительные работы скроком на 10 месяцев с удержанием 5% заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии. 

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