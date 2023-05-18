Любитель жестоко избивать женщин в Карелии отделался исправительными работами

Пьяный беломорчанин оттаскал двух женщин за волосы, одну из них бил головой о стену.

Беломорский районный суд республики рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого жителя райцентра.



Его обвинили в избиении двух женщин. В суде удалось доказать, что в одной из квартир нетрезвый беломорчанин ударил по лицу свою знакомую, с который у него были плохие отношения.



После он за волосы вытащил потерпевшую в коридор, где начал бить ее головой о стену. В этой же квартире он схватил другую женщину за волосы и одежду, оттащил на лестничную площадку первого этажа, ударил головой об пол, а после несколько раз ударил по лицу.



Свою вину в избиении первой потерпевшей подсудимый признал полностью. По второму инциденту - частично.



Суд отправил его на исправительные работы скроком на 10 месяцев с удержанием 5% заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.