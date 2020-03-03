890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Родственники убитого в полицейской машине жителя Петрозаводска рассказали о случившемся 1
Сегодня 06:40
Средиземноморский циклон "Диана" надвигается на Карелию 1
Сегодня 07:25
Родители малышей просят построить новые детские сады в Петрозаводске 6
03.03.2020 16:52
Власти Карелии намерены отметить столетие республики за границей 3
Сегодня 12:50
Восстановление лесфонда, "захваченного" бывшими властями Петрозаводска, потребует денег 2
03.03.2020 15:33

Любителей покурить в поезде обнаружила транспортная полиция Карелии

Новости. Общество
13:16, 04 Марта 2020
фото: © flickr.com/lawprier
Загрузка...

Все нарушители привлечены к административной ответственности, сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

За курение в неустановленных местах в пассажирских поездах, следовавших в Карелию из Москвы и Санкт-Петербурга, выявлены семь жителей Мурманской, Вологодской и Московской областей, а также Лоухского, Сегежского и Кемского районов Республики Карелия.

С начала текущего года сотрудниками транспортной полиции выявлено 408 административных правонарушений на объектах железнодорожного транспорта Карелии. Из них за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде 176, за употребление табака – 232.

Ранее двух пьяных дебоширов сняли с поездов в Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.03.2020, 16:15
Выход на пенсию в рамках прежнего пенсионного возраста закрепили законодательно
26.02.2020, 16:47
Мама малыша из Карелии, который за одну ночь стал инвалидом, собирает деньги на его реабилитацию
26.02.2020, 12:58
Женщина доехала из Мурманской области до Карелии на такси
26.02.2020, 09:51
Минздрав Карелии запустил в городские поликлиники "тайного пациента"
03.03.2020, 08:20
Станция переливания крови в Карелии нуждается в донорах с редкой группой крови
03.03.2020, 09:01
Штрафы за нарушение ПДД хотят привязать к стоимости автомобиля

Чтиво

29.02.2020 23:30
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
"Всегда мечтала стать врачом"
29.02.2020 22:15
Стильная одежда из Италии и Германии
27.02.2020 10:35
архив чтиво

Медиа

 "Политика.Реут": нарушения на выборах в Сортавале
Новое
Сегодня 14:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»