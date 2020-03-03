Любителей покурить в поезде обнаружила транспортная полиция Карелии

Все нарушители привлечены к административной ответственности, сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

За курение в неустановленных местах в пассажирских поездах, следовавших в Карелию из Москвы и Санкт-Петербурга, выявлены семь жителей Мурманской, Вологодской и Московской областей, а также Лоухского, Сегежского и Кемского районов Республики Карелия.

С начала текущего года сотрудниками транспортной полиции выявлено 408 административных правонарушений на объектах железнодорожного транспорта Карелии. Из них за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде 176, за употребление табака – 232.

Ранее двух пьяных дебоширов сняли с поездов в Карелии.