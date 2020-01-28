Двух пьяных дебоширов сняли с поездов в Карелии

В отношении правонарушителей возбуждены административные производства, сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

В поезде сообщением "Москва - Мурманск" был выявлен пьяный дебошир, 42-летний житель Иркутской области. Нарушитель не реагировал на замечания поездной бригады и мешал отдыху пассажиров.



Аналогичный случай произошел на станции в Сегеже. 35-летний житель Санкт – Петербурга злоупотреблял спиртными напитками и игнорировал требования поездной бригады.



Оба правонарушителя сняты с поезда.



Буйным пассажирам грозит до 15 суток ареста.

Ранее семь пьяных дебоширов сняли с поездов, следовавших через Карелию.