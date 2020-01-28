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Двух пьяных дебоширов сняли с поездов в Карелии

Новости. Общество
12:21, 29 Января 2020
фото: © Руслан Шамуков/ТАСС
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В отношении правонарушителей возбуждены административные производства, сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

В поезде сообщением "Москва - Мурманск"  был выявлен пьяный дебошир,  42-летний житель Иркутской области. Нарушитель не реагировал на замечания поездной бригады и мешал отдыху пассажиров.

Аналогичный случай произошел на станции в Сегеже. 35-летний житель Санкт – Петербурга злоупотреблял спиртными напитками и игнорировал требования поездной бригады.

Оба правонарушителя сняты с поезда.

Буйным пассажирам грозит до 15 суток ареста.

Ранее семь пьяных дебоширов сняли с поездов, следовавших через Карелию.

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