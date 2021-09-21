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Любители истории устроят бой на подступах к поселку Карелии

Новости. Общество
13:15, 27 Сентября 2021
фото: © Владимир Юдин / psgp.ru

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Около 80 любителей военной истории соберутся в Калевальском районе, чтобы провести военно-историческую реконструкцию боя периода Великой Отечественной войны.

Как сообщается на сайте правительства, 3 октября на 13 км дороги Калевала – Войница пройдет военно-историческая реконструкция боя периода Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Она посвящена годовщине освобождения Карелии от фашистских захватчиков.

В реконструкции примут участие около 80 любителей военной истории из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Мурманска. Местные жители и гости района увидят батальные сцены периода освобождения Карелии в 1944 году, смогут посетить интерактивные военно-полевые лагеря РККА и финской армии, познакомиться с выставкой, подготовленной музейно-выставочным комплексом «Полёт» из Петрозаводска. Для зрителей подготовлена тематическая интерактивная программа, будет работать полевая кухня с солдатской кашей.

Мероприятие состоится на территории объекта культурного наследия регионального значения – Памятном месте, где проходил рубеж обороны советских войск периода 1941–1944 годов. В конце июля 41-го на этих рубежах части Красной Армии остановили войска противника и долгие три года вели позиционную войну. Отсюда осенью 1944 года советские войска перешли в наступление и освободили от врага территорию Карелии. В память о защитниках Родины на этом месте установлены 76-мм пушка на постаменте и бетонная скульптура воина. Здесь сохранились многочисленные остатки полевых укреплений: окопов, блиндажей, землянок, противотанковых рвов.

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