Любители парковаться на газонах и пошуметь пополнили казну Костомукши

В городе горняков Карелии административная комиссия рассмотрела 50 протоколов о нарушениях, совершенных местными жителями.

Больше всего материалов (36) составлено из-за парковки автомобиля или прицепа в неустановленном для этого месте. О машинах, оставленных в неположенных местах, чаще всего становится известно благодаря жалобам жителей многоквартирных домов, пишет сетевое издание "64 параллель онлайн".

За повторную парковку автомобиля на газонах или территории лесного массива оштрафовали четырех костомукшан на общую сумму в 10 тысяч рублей. 32 нарушителя пока получили предупреждение, так как совершили проступок впервые.

За нарушение покоя и тишины граждан в ночное время в июне было составлено 14 протоколов. Девять жителей Костомукши привлекли впервые. Остальные пять материалов – повторные, за них полагается штраф. В итоге казна города из-за шумных граждан пополнится на 6400 рублей, сообщает издание.

Ранее в Петрозаводске оштрафовали торговую фирму за шумно работавшие холодильники.