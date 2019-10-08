Любители пеших прогулок просят власти Петрозаводска оборудовать подходы к мосту в новом парке

Петрозаводчане просят власти засыпать подходы к мосту в парке на Перевалке.

В редакцию "Столицы на Онего" жители Петрозаводска прислали фото моста в новом парке на Перевалке, на которых запечатлели разрушенные подходы к переправе.

"Мост, по которому ходят люди, требует засыпки, - написали горожане. - Нет возможности нормально пройти с коляской и инвалидам. Просим помочь, пока не наступила зима".