Любительница пенного напитка в Петрозаводске из бара попала в полицию после отказа оплатить заказ

В Петрозаводске жительница города бумажников отказал оплачивать заказ в баре и попала в полицию, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Сотрудники Росгвардии выезжали по тревожному сигналу в бар Петрозаводска.

В понедельник, 20 марта, днём сигнализация экстренного вызова полиции сработала в одном из пивных домов Петрозаводска. Администратор заведения сообщила прибывшим росгвардейцам, что неизвестная отказывается оплачивать свой заказ.

Нарушительницей оказалась жительница Кондопоги. Сумма ущерба составила более 1000 рублей. Наряд вневедомственной охраны доставил женщину в полицию для дальнейшего разбирательства.