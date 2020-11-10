Любительские театры со всей Карелии соберутся в Петрозаводске

В столице Карелии на следующей неделе пройдет фестиваль-конкурс "Виват, театр!", несмотря на коронавирус.

Как сообщили в Центре народного творчества и культурных инициатив республики, впервые после долгого перерыва в республике пройдет фестиваль-конкурс любительских театров. 20 ноября в Национальном театре состоится конкурсный отбор спектаклей любительских театральных коллективов, а 22 ноября в 14 часов в Музыкальном театре состоится торжественная церемония награждения победителей и Гала-концерт "Виват, театр!". Зрителям покажут лучшие театральные постановки, отобранные профессиональным жюри. На Гала-концерт приглашаются зрители, вход по пригласительным.

В конкурсе примут участие как молодежные, а также взрослые любительские театры и студии со всей республики. Для творческих коллективов рганизаторы фестиваля-конкурса подготовили специальные мастер-классы от мастеров карельской сцены. Их темы различные - от организации проектной деятельности и подготовки онлайн-версии спектаклей до режиссуры, оформления декораций и секретов актерского мастерства.

Также для участников театральных коллективов подготовлена развлекательная часть программы - вместе они посетят оперный спектакль в Музыкальном театре "Евгений Онегин" и получат памятные подарки.