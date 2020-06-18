Любой этаж и вид из окон: в новом "Народном" доме в Петрозаводске большой выбор квартир эконом-класса

Компания "Баренц групп" объявила старт продаж квартир в новом монолитном доме эконом-класса в ЖК "Народный", и сейчас там самые выгодные условия приобретения недвижимости.

Не так давно мы рассказывали, что в Петрозаводске начали возводить еще один "Народный" дом. Как сообщили в компании "Баренц Групп", на улице Профсоюзов в Пятом поселке ведется строительство 16-этажного монолитного дома в жилом комплексе "Народный". Оказалось, что на старте продаж квартиру в нем можно забронировать с выгодой до 200 тысяч рублей.

Жилой комплекс "Народный" не случайно так популярен. Ведь Пятый поселок – примыкающая к улице Шотмана часть Перевалки – из городской окраины в последние годы превратился в уютный спальный район. Главными его преимуществами можно назвать транспортную доступность, развитую инфраструктуру и малую населенность. Дороги здесь отремонтированы, пробок не бывает. Что же касается инфраструктуры, то здесь есть все: магазины, аптеки, школа, детский сад.

В жилом комплексе уютная огороженная территория со своим микроклиматом и комфортным удаление от трассы, безопасные, освещенные входные зоны к подъездам с электронными домофонами на каждую парадную, большие парковочные зоны и стоянки для велосипедов, системы видеонаблюдения с разных точек для наибольшего фиксированного ракурса видимости.

В новом доме предусмотрены удобные планировки квартир, которые легко решают проблему интерьерных решений, а удаленность от озера с легкостью компенсируют видовые квартиры.

ЖК "Народный" уже зарекомендовал себя, как комфортный и надежный. И даже при всех очевидных преимуществах остается, пожалуй, самым доступным по цене.

Но и это еще не все. На старте продаж нового 16-этажного монолитного дома компания "Баренц Групп" объявила скидки на квартиры в ЖК "Народный" до 200 000 рублей. При этом, именно сейчас, на начальной стадии строительства, здесь самый большой выбор квартир – можно рассматривать разные варианты этажей и вида из окон.

Все подробности о жилом комплексе "Народный" можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-331.

Напоминаем, что компания "Баренц Групп" ведет работу в режиме "безопасного офиса". Вам помогут выбрать квартиру и подберут удобные условия оплаты. Это может быть рассрочка платежа, покупка квартиры без первого взноса, а также ипотека на выгодных условиях (в том числе, льготная президентская ипотека под 6,1%).

Подробная информация есть на страницах компании "Баренц Групп" в социальных сетях https://vk.com/barenzgroup и на сайте https://barenz.group/.

Застройщик: ООО "Профсоюзов" – ЖК "Народный". Проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.