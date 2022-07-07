Любопытный лисенок выбежал к людям на трассе в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

В Кондопожском районе любопытный и смелый лисенок бегал по обочине, не слишком опасаясь людей.

Читатель «Столицы на Онего» прислал в редакцию видео встречи с лисенком на дороге недалеко от Гирваса в Кондопожском районе республике. По словам автора видео, молодой лис изначально побаивался автомобиля, но затем любопытство взяло верх и животное вышло на трассу.

Когда автомобиль снова тронулся, лесной гость скрылся в придорожном кустарнике.

Ранее в Питкяранте прямо на улице города была замечена гадюка.