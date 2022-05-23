«Любовь моя, беги!» - Петрозаводск вышел на старт (ФОТО)

Более 800 человек приняли участие в спортивном празднике «Забег.РФ» в Петрозаводске.

Рано утром в воскресенье, 22 мая, на площади Кирова в столице Карелии состоялась спортивная акция «ЗаБег.РФ», которая проходила одновременно в 85 городах России.

Под звуки музыки и запах шашлыков большие и маленькие спортсмены, профессионалы и любители стартовали из-под больших красных надувных ворот на дистанции в 1, 5, 10 и 21.1 км.

Кто-то бежал, как за олимпийским золотом, кто-то в свое удовольствие, а кто и вовсе предпочел ходьбу, скандинавскую с палками. Но все были красивые и счастливые.

Спорт стер границы между начальниками и подчиненными, чиновниками и народом – в едином порыве Петрозаводск дружно устроил забег. На финише, несмотря на результат и место в зачете, каждый участник был награжден медалью, потому что молодец!

Не отставала от участников и группа поддержки: «Пашка! Любовь моя, беги!» - кричала девушка финиширующему юному спортсмену; «Люся – ты молодец, дошла!» - встречали радостные старушки свою возрастную румяную подругу, решившуюся махануть пяток км со скандинавскими палками.

Тут же и врачи подхватили у финишной ленточки самго возрастного участника сканди забега.

- Пять километров позади, дедушка, как вас зовут?

- Леонид Пургин.

- Сколько вам лет?

- 93!

- Вам помощь врачей нужна?

- Нет, я просто двигаться не могу...

На несколько часов Петрозаводск превратился в спортивную столицу, а его жители в настоящих и не очень спортсменов...

Смотрите большой фоторепортаж с красивого спортивного праздника «Забег.РФ».