«Любовь моя, беги!» - Петрозаводск вышел на старт (ФОТО)

Более 800 человек приняли участие в спортивном празднике «Забег.РФ» в Петрозаводске.
Рано утром в воскресенье, 22 мая, на площади Кирова в столице Карелии состоялась спортивная акция «ЗаБег.РФ», которая проходила одновременно в 85 городах России.
Под звуки музыки и запах шашлыков большие и маленькие спортсмены, профессионалы и любители стартовали из-под больших красных надувных ворот на дистанции в 1, 5, 10 и 21.1 км.
Кто-то бежал, как за олимпийским золотом, кто-то в свое удовольствие, а кто и вовсе предпочел ходьбу, скандинавскую с палками. Но все были красивые и счастливые.
Спорт стер границы между начальниками и подчиненными, чиновниками и народом – в едином порыве Петрозаводск дружно устроил забег. На финише, несмотря на результат и место в зачете, каждый участник был награжден медалью, потому что молодец!
Не отставала от участников и группа поддержки: «Пашка! Любовь моя, беги!» - кричала девушка финиширующему юному спортсмену; «Люся – ты молодец, дошла!» - встречали радостные старушки свою возрастную румяную подругу, решившуюся махануть пяток км со скандинавскими палками.
Тут же и врачи подхватили у финишной ленточки самго возрастного участника сканди забега.
- Пять километров позади, дедушка, как вас зовут?
- Леонид Пургин.
- Сколько вам лет?
- 93!
- Вам помощь врачей нужна?
- Нет, я просто двигаться не могу...
На несколько часов Петрозаводск превратился в спортивную столицу, а его жители в настоящих и не очень спортсменов...
Смотрите большой фоторепортаж с красивого спортивного праздника «Забег.РФ».
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