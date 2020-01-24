Любовь Толкалина полностью разделась (ФОТО)

Актриса наслаждается отдыхом на Чёрном море.

На фото Любовь Толкалина позировала, стоя в воде совсем без одежды и демонстрируя завидную для ее возраста фигуру. А самые пикантные места актриса благоразумно скрыла с помощью ретуши, пишет Life.



© instagram.com/tolkalinaliuba/ Харитонова Наталья



Причиной такого поста послужила реакция юзеров на ещё один недавний снимок, где Любовь позирует, выставив в камеру ступню. На актрису посыпался град критики. Кто-то указывал на большой размер ноги, кого-то возмутило отсутствие педикюра. А некоторые без объяснения причин назвали кадр ужасным.

© instagram.com/tolkalinaliuba



"Друзья мои, а расскажите-ка, пожалуйста, что вас так обижает и тревожит в голой ступне предыдущего поста? Я удивлена искренне. Картинка ведь не про родинки и изъяны педикюра... Не выдавайте себя, не пишите, пожалуйста, пошлостей, всё это вы пишете про себя, потому что именно вы это видите... Отписаться можно молча", – написала в Instagram актриса.