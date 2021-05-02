Любовь Васильева: «Элиссана Владимировича мы все знаем как человека слова»

Директор Театра Кукол Республики Карелия, заслуженный работник культуры РФ Любовь Васильева объяснила, почему она поддержала выдвижение Элиссана Шандаловича в качестве кандидата в Государственную Думу РФ.

— Я лично Элиссана Владимировича знаю еще со времен его работы в Республиканской больнице, позже — в качестве секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» и, наконец, уже как председателя Законодательного собрания Карелии, — рассказала Васильева, — Думаю, всем руководителям учреждений культуры памятна первая встреча с Элиссаном Владимировичем после его вступления в должность спикера парламента. Мы тогда подробно рассказывали о наших проблемах, вместе обсуждали пути их решения, и многие из этих проблем действительно были решены. Это личная заслуга Элиссана Владимировича — мы все знаем его как человека слова. Если он обещает помочь, то можно быть уверенным в том, что его обещание будет выполнено. Когда Элиссан Владимирович принимает участие в каком-то процессе или мероприятии, значит, всё, что там обсудят и решат, будет принято, как говорится, к исполнению. Зная эту профессиональную и деловую ответственность Элиссана Владимировича, я поддерживаю его намерение баллотироваться в Государственную Думу и искренне надеюсь, что он победит в мае на предварительном партийном голосовании.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания

Мои наказы будущему депутату Государственной Думы лежат, конечно, в области культуры. Прежде всего речь о принятии ключевого для нашей сферы закона «О культуре». Это глобальный и важный для культуры всей страны документ, который, к сожалению, уже много-много лет лежит в Думе, где его никак не могут принять. Хотелось бы, чтобы это уже было сделано, и надеемся, что Элиссан Владимирович сможет этому способствовать.

И второй принципиально важный для нашей сферы вопрос — продление федеральной программы «Культура малой родины», частью которой является проект «Театр — детям». Реализация этой программы проходит под патронажем партии «Единая Россия», и решение о ее существовании как раз принимается в Государственной Думе. Это масштабная федеральная программа, затрагивающая все направления культуры в России, но неоценимое значение она имеет именно для регионов. Поэтому будущего депутата Государственной Думы от Карелии я попрошу отнестись к ней с особым вниманием.