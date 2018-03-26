"Люди доведены до отчаяния, раздаются голоса объявить голодовку"

В Сегежском районе Карелии работники ГУП РК "Мост" обратились в прокуратуру, чтобы получить деньги за работу.

В адрес "Столицы на Онего" поступило письмо работников предприятия из Сегежского района республики.

"К вам обращается за помощью и содействием работник Сегежского дорожного участка ГУП РК "Мост". В настоящее время наше предприятие прекратило деятельность по содержанию региональных автомобильных дорог на территории Сегежского района и находится в стадии ликвидации. При этом перед работниками предприятия образовалась задолженность по заработной плате за ноябрь-декабрь 2017 года, а уже закончился январь 2018 года, а денег мы не видим. Администрация ГУП РК "Мост" на вопрос о сроках погашения задолженности ничего внятного ответить не может. В связи с этим работниками Сегежского дорожного участка подано заявление в прокуратуру Сегежского района о принятии мер прокурорского реагирования по взысканию задолженности", - пишут работники.

"Для всего коллектива дорожный участок – единственное место работы и, разумеется, единственный источник существования. Размер нашей заработной платы не так велик, чтобы растянуть ее на три месяца жизни. Как нам быть? Где найти справедливость по отношению к рабочему человеку? Но погашение задолженности по зарплате – это только часть проблемы. Сегежский дорожный участок - стабильное предприятие, стратегический объект экономики района, обязанное работать даже в военное время и в период ЧС. Много лет его коллектив качественно обслуживает региональные автомобильные дороги республики, а в настоящее время предприятие фактически прекращает своё дальнейшее существование. Почему предприятие, подведомственное Министерству дорожного хозяйства, транспорта и связи, и учредитель которого – Министерство имущественных и земельных отношений, доведено до состояния банкротства и ликвидации? Где средства, заработанные нашим трудом? Почему они не дошли до ГУП РК "Мост"? В чьих карманах они осели? Когда прекратиться этот беспредел на территории республики?" – отмечается в тексте обращения

"Почему работники предприятия, подтвердившие не раз свой профессионализм и квалификацию в сложных ситуациях, а также члены их семей, а это как минимум 150 человек, остаются без работы, а, следовательно, и без средств к существованию. Найти работу в наших лесных поселках не представляется возможным. Все предприятия разрушены, и мы пополним и без того немалочисленную армию безработных. А мы хотим трудиться на благо района, которому посвятили свою жизнь и трудовую биографию. Помогите в этой сложной для нас ситуации. Люди доведены до отчаяния, раздаются голоса объявить голодовку, может быть, тогда хоть кто-то обратит внимание на наши проблемы. И как нам жить в данной ситуации?" - добавили работники.