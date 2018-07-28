Люди и факты: Этот день в истории

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"Столица на Онего" предлагает вспомнить, чем запомнился этот день в истории мира, России и Карелии.
Этот день в истории Карелии
В этот день в 1946 году был восстановлен и вступил в строй Беломорско-Балтийский канал.
День в истории России и мира
В 1586 году в Англию впервые привезены клубни картофеля.
В 1844 году вдова Александра Пушкина Наталья Николаевна обвенчалась с Петром Ланским.
В 1858 году отпечатки пальцев впервые использованы в криминалистике.
В 1914 году началась Первая мировая война — один из самых широкомасштабных вооружённых конфликтов в истории человечества.
В 1944 году Брест был освобожден от фашистских войск.
В 1958 году в Москве открыт памятник поэту Владимиру Маяковскому.
В 1984 году открылись XXIII летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе (США)
В этот день родились
В 1804 году – Людвиг Фейербах, немецкий философ-материалист и атеист.
В 1811 году – Джулия Гризи, итальянская оперная певица.
В 1866 году – Беатрис Поттер, английская детская писательница и художник.
В 1887 году – Марсель Дюшан, французский и американский художник.
В 1900 году – Владимир Шнейдеров, советский путешественник, режиссер, телеведущий, Народный артист РСФСР.
В 1902 году – Карл Поппер, австрийский и британский философ и социолог.
В 1909 году – Анна Бурда (Леммингер), немецкая издательница, создательница журнала Burda moden.
В 1922 году – Жак Пикар, швейцарский океанолог.
В 1923 году – Владимир Басов, советский кинорежиссер, актер, сценарист, Народный артист России.
В 1926 году – Инна Макарова, советская и российская актриса, Народная артистка СССР.
В 1929 году – Жаклин Кеннеди, первая леди США (1961-1963).
В 1943 году – Ричард Райт, британский пианист и клавишник, участник группы Pink Floyd.
В 1943 году – Марианна Вертинская, советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР.
В 1951 году – Наталья Белохвостикова советская и российская актриса кино, Народная артистка РСФСР.
В 1954 году – Уго Чавес, венесуэльский государственный и военный деятель, президент Венесуэлы (1999-2013).
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