Люди и факты: Этот день в истории

"Столица на Онего" предлагает вспомнить, чем запомнился этот день в истории мира, России и Карелии.

Этот день в истории Карелии

В этот день в 1946 году был восстановлен и вступил в строй Беломорско-Балтийский канал.

День в истории России и мира

В 1586 году в Англию впервые привезены клубни картофеля.

В 1844 году вдова Александра Пушкина Наталья Николаевна обвенчалась с Петром Ланским.

В 1858 году отпечатки пальцев впервые использованы в криминалистике.

В 1914 году началась Первая мировая война — один из самых широкомасштабных вооружённых конфликтов в истории человечества.

В 1944 году Брест был освобожден от фашистских войск.

В 1958 году в Москве открыт памятник поэту Владимиру Маяковскому.

В 1984 году открылись XXIII летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе (США)

В этот день родились

В 1804 году – Людвиг Фейербах, немецкий философ-материалист и атеист.

В 1811 году – Джулия Гризи, итальянская оперная певица.

В 1866 году – Беатрис Поттер, английская детская писательница и художник.

В 1887 году – Марсель Дюшан, французский и американский художник.

В 1900 году – Владимир Шнейдеров, советский путешественник, режиссер, телеведущий, Народный артист РСФСР.

В 1902 году – Карл Поппер, австрийский и британский философ и социолог.

В 1909 году – Анна Бурда (Леммингер), немецкая издательница, создательница журнала Burda moden.

В 1922 году – Жак Пикар, швейцарский океанолог.

В 1923 году – Владимир Басов, советский кинорежиссер, актер, сценарист, Народный артист России.

В 1926 году – Инна Макарова, советская и российская актриса, Народная артистка СССР.

В 1929 году – Жаклин Кеннеди, первая леди США (1961-1963).

В 1943 году – Ричард Райт, британский пианист и клавишник, участник группы Pink Floyd.

В 1943 году – Марианна Вертинская, советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР.

В 1951 году – Наталья Белохвостикова советская и российская актриса кино, Народная артистка РСФСР.

В 1954 году – Уго Чавес, венесуэльский государственный и военный деятель, президент Венесуэлы (1999-2013).