Люди на Кукковке остались без воды

Произошла авария на сетях водоснабжения в районе улицы Ровио, сообщили в администрации Петрозаводска.

Аварийные бригады АО "ПКС – Водоканал" заняты ликвидацией повреждения на сетях водоснабжения в районе улицы Ровио.

Работники АО "ПКС – Водоканал" продолжают работы по поиску и ликвидации повреждения на инженерных сетях, в результате которого от водоснабжения отключены дома №19, 34 и 38 по улице Ровио.

К отключенным домам организован подвоз воды, который будет продолжен до момента ликвидации повреждения.

Ситуация находится под постоянным контролем специалистов Администрации города. О потребности в подвозе воды помимо графика можно обращаться в диспетчерскую.

Водоканала по тел. 76-81-13