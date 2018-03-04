Люди на Кукковке остались без воды

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Произошла авария на сетях водоснабжения в районе улицы Ровио, сообщили в администрации Петрозаводска.
Аварийные бригады АО "ПКС – Водоканал" заняты ликвидацией повреждения на сетях водоснабжения в районе улицы Ровио.
Работники АО "ПКС – Водоканал" продолжают работы по поиску и ликвидации повреждения на инженерных сетях, в результате которого от водоснабжения отключены дома №19, 34 и 38 по улице Ровио.
К отключенным домам организован подвоз воды, который будет продолжен до момента ликвидации повреждения.
Ситуация находится под постоянным контролем специалистов Администрации города. О потребности в подвозе воды помимо графика можно обращаться в диспетчерскую.
Водоканала по тел. 76-81-13
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