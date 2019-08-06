Участники опроса поддержали появление новых военно-патриотических памятников в Петрозаводске

На вопрос: как вы относитесь к тому, что в Петрозаводске появляются все новые и новые военно-патриотические памятники, большинство ответило положительно.

После открытия в Парке мира нового памятника "Защитнику Отечества", посвященного карельским воинам, погибшим при исполнении своего долга в ходе боевых действий и локальных войн мы провели опрос: как вы относитесь к тому, что в Петрозаводске появляются все новые и новые военно-патриотические памятники.

В опросе приняли участие 1033 человека, большинство из которых – 395 (38%) поддержали появление новых военно-патриотических памятников в Петрозаводске, отметив, что люди должны помнить и чтить свою историю.

Чуть меньшее количество респондентов – 331 (32%) признались, что нагнетание милитаризма их пугает.

Нейтрально к идее установки в Петрозаводске военно-патриотических памятников относятся 135 участников опроса (13%).

И 171 человек (16%) считают, что памятников в городе в принципе не должно быть много.