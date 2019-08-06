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Новости. Общество
13:49, 06 Августа 2019
фото: администрация Петрозаводска

Участники опроса поддержали появление новых военно-патриотических памятников в Петрозаводске

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На вопрос: как вы относитесь к тому, что в Петрозаводске появляются все новые и новые военно-патриотические памятники, большинство ответило положительно.

После открытия в Парке мира нового памятника "Защитнику Отечества", посвященного карельским воинам, погибшим при исполнении своего долга в ходе боевых действий и локальных войн мы провели опрос: как вы относитесь к тому, что в Петрозаводске появляются все новые и новые военно-патриотические памятники.

В опросе приняли участие 1033 человека, большинство из которых – 395 (38%) поддержали появление новых военно-патриотических памятников в Петрозаводске, отметив, что люди должны помнить и чтить свою историю.

Чуть меньшее количество респондентов – 331 (32%) признались, что нагнетание милитаризма их пугает.

Нейтрально к идее установки в Петрозаводске военно-патриотических памятников относятся 135 участников опроса (13%).

И 171 человек (16%) считают, что памятников в городе в принципе не должно быть много.

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Комментарии

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ники
2019-08-06 14:41:03
Итоги опроса очевидны , никому они ( памятники ) не нужны , кроме чиновников мэрии и правительства . и тем из под палки .
Lana
2019-08-06 14:59:46
ники,

5+!!!
бюджет
2019-08-06 14:25:25
Ну и ариХметика - 38% большинство??? А 32%+16% - это больше? Считать научитесь!
Lana
2019-08-06 14:59:20
бюджет,

5+!!!
тетка
2019-08-06 14:20:07
38% это большинство?
Lana
2019-08-06 14:58:52
тетка,

32+16% - абсолютное большинство!
однозначно
2019-08-06 14:14:37
По результатам опроса сложилась следующая картина политической ориентации петрозаводцев :
38 % - патриотически настроенные ватники
32 % активные и пассивные либерасты
13 % относительные пофигисты
16 % абсолютные пофигисты.
Очередной повод для размышлений политолога. Причем в количественном выражении . Чем не тема для докторской диссертации. Олег, я правильно сказал ?
Андрей Дубенский
2019-08-06 15:33:16
однозначно, Нет, неправильно. Чего это вы, любезный, лепите ярлык (к слову, бессмысленный) на людей, настроенных антимилитаристски?
Сами-то вы кем себя считаете?
Активным или пассивным ...астом?
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