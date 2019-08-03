В Петрозаводске состоялось открытие нового памятника "Защитнику Отечества", посвященного карельским воинам, погибшим при исполнении своего долга в ходе боевых действий и локальных войн.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и полпред президента на Северо-Западе Александр Гуцан посетили Петрозаводск.

Одним из пунктов программы визита стало открытие нового памятника "Защитнику Отечества" в Парке Мира.

"Мы чтим память тех, кто отдал свою жизнь за защиту Отечества в самых разных войнах и контртеррористических операциях. Жители Петрозаводска и республики очень достойно себя проявили в годы Великой Отечественной войны. В 2015 году Петрозаводск удостоен чести носить имя "Город воинской славы". В этом году мы отмечаем 75-летие освобождения Петрозаводска от фашистских захватчиков, - отметил на церемонии открытия памятника Николай Патрушев. - Это место, куда будут приходить жители, чтобы почтить память тех людей, которые сделали для нас очень многое, чтобы мы жили в прекрасных условиях".

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