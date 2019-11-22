Лобода появилась на постере группы Тилля Линдеманна

Российская певица Светлана Лобода была изображена на постере группы Lindemann.

Артистка в своем Instagram разместила постер с названием музыкального коллектива и подписью "Frau & Mann". Внизу указаны имена: Тилль Линдеманн, Петер Тэгтгрен, Лобода и Петер Стормаре, пишет издание "РИА Новости".







Певица на постере изображена в легком платье, она лежит на руках у космонавта, который вносит ее в помещение через дверь, за которой виден космос.



Лобода в подписи к посту продублировала название "Frau und Mann" и не стала уточнять, что конкретно означает данное изображение. Подписчики артистки в соцсети, в свою очередь, предположили в комментариях, что это может быть постер к клипу на песню группы Lindemann.