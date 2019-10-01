Лобода показала, как кормит грудью маленькую дочь

Светлана Лобода показала редкий снимок с младшей дочерью Тильдой.

В кадре звездная мама кормит малышку грудным молоком, когда девочке было всего несколько месяцев, пишет Cosmopolitan.

Исполнительница хита "Суперзвезда" расчувствовала поклонников нежным снимком с наследницей. Артистка держит девочку на руках. Светлана трогательно подписала черно-белый кадр с дочерью.





"Какое же это было чудо. А ведь нам уже 1,4", – написала она.

Артистка не называет имя отца младшей дочери, но в светской тусовке уверены, что им является вокалист группы Rammstein Тиль Линдеманн.