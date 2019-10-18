Лобода провела день рождения с Тиллем Линдеманном (ФОТО)

Певица отпраздновала день рождения в компании лидера группы Rammstein.

Светлана Лобода держала под руку 56-летнего Тилля Линдеманна, пишет Cosmopolitan.

"Суперзвезда" отечественного шоу-бизнеса устроила ночной праздник по случаю своего дня рождения. Певице исполнилось 37 лет. К ней присоединились самые близкие друзья. Светлана опубликовала фото из ресторана, на котором была запечатлена вместе с Тиллем Линдеманном.

Вместе с Тиллем в культурную столицу России прилетел его друг –музыкант Петер Тэгтгрен, который тоже стоял у истоков проекта Lindemann.

В интервью с Ксенией Собчак певица намекнула, что Тилль –лучший мужчина, рядом с которым хочется быть кошечкой. Летом немецкий музыкант оказался в Киеве, где в это же время была и Светлана. Музыкант также отказывается от комментариев, называя это тайной двоих.