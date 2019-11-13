Светлана Лобода выложила пикантное фото из постели

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Исполнительница хита "Суперзвезда" запечатлела себя в белье на кровати.
Певица приняла участие в откровенной фотосессии. Блондинка позировала в спальне. Она встала на колени и прикрыла грудь белой простыней, пишет Cosmopolitan.
На Светлане было одето эффектное черное белье. Утягивающий бюстгальтер без бретелей и стринги.
"Время вставать", – подписала снимки артистка.
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