Светлана Лобода выложила пикантное фото из постели

Исполнительница хита "Суперзвезда" запечатлела себя в белье на кровати.

Певица приняла участие в откровенной фотосессии. Блондинка позировала в спальне. Она встала на колени и прикрыла грудь белой простыней, пишет Cosmopolitan.

На Светлане было одето эффектное черное белье. Утягивающий бюстгальтер без бретелей и стринги.

"Время вставать", – подписала снимки артистка.