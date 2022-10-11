Лобовое столкновение произошло на одном из перекрестков Петрозаводска (ВИДЕО)

Две легковушки не поделили перекресток улиц Мелентьевой и Зайцева.

Видео аварии в Петрозаводске, произошедшей в понедельник, 17 октября, в 15.08, появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Момент аварии зафиксировала камера наблюдения компании «Ситилинк».

Судя по видео, один автомобиль двигался по улице Зайцева прямо в сторону Соломенского шоссе, в то время как другой двигался навстречу ему, пытаясь совершить поворот налево, на улицу Мелентьевой. Лобовое столкновение произошло прямо в центре перекрестка.

Информации о пострадавших не поступало. Автомобили получили механические повреждения.